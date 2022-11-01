Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seri üretim bandından indirilen Togg ile ilgili “Nasıl satacaksınız? Nasıl rekabetçi olacaksınız?” gibi sorular geldiğini belirterek savaş stratejilerini değiştiren Türk İHA ve SİHA’larını örnek verdi.

İHA'larda, SİHA'larda olduğu gibi doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıklarını anlatan Bakan Varank, “Elektrikli otomobillerde yarışa dünya devleriyle aynı hizada başladık. Oyunun kuralını değiştirecek yetkinliğe sahip start-up’larımız ve Togg’un yetenekli mühendisleriyle de küresel rekabette fark yaratacağız. Türkiye yüzyılının ilk fotoğrafı olan Togg’la Türkiye yüzyılının yeni başarı hikayelerini yazacağız.” dedi.

Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin açılışında konuşan Bakan Varank’ın Togg ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

ASIL YOLCULUK BUNDAN SONRA: Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yolculuğunun ilk gününde Türkiye’nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine evvelsi gün hep birlikte şahitlik ettik. Togg’un seri üretim bandından inişi ile tüm Türkiye’yi gururlandırdı. Ekranları başında milletimiz gözyaşı döktü. Bütün samimiyetimle söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanımız TOGG ile sahneye gelirken tüylerimiz diken diken oldu.

Ancak bir otomobilden daha fazlası olan Togg’un asıl yolculuğu aslında bundan sonra başlıyor. Bildiğiniz gibi bu aracın fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait. Yani Türkiye’de üretilen onlarca markadan farklı olarak Togg’un üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkı kendimize ait. Kimsenin kapısında bekleyip izin almamıza gerek yok.

START-UP’LAR OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİRECEK: Tabii teknoloji çağında start-up'lar aslında artık otomotiv endüstrisinin tam kalbinde yer alıyor. Şahsen ben Türk start-up’larına, filiz girişimlerine yürekten inanıyorum. Göreceksiniz bu yolculukta TOGG’un yeni model geliştirme süreçlerinde Türk start-up'lar oyunun kurallarını değiştirecek, tüm ezberleri bozacak. Nasıl satacaksınız? Nasıl rekabetçi olacaksınız? diye soruyorlar ya, bunun en net cevabı aslında şu; Biz bugün İHA'larda, SİHA'larda olduğu gibi doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptık.

Elektrikli otomobillerde yarışa dünya devleriyle aynı hizada başladık. İnşallah oyunun kuralını değiştirecek yetkinliğe sahip start-up’larımız ve Togg’un yetenekli mühendisleriyle de küresel rekabette fark yaratacağız. Türkiye yüzyılının ilk fotoğrafı olan Togg’la Türkiye yüzyılının yeni başarı hikayelerini yazacağız.

DEVRİN OTOMOBİLİ: Banttan indirdiğimiz araçlar tüm Türkiye’de coşku oluşturdu. Bu aracın yansımalarının uluslararası arenada da olduğunu görebiliyoruz. Biz 20 yıldır aslında Türkiye’ye bu öz güveni aşılamak için mücadele ediyoruz. 60 yıllık hayalimiz olan hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz.

Birileri Devrim otomobilinin akıbetini üzücü bir şekilde sonlandırmış olabilir. Devrim otomobili gibi bir projeyi tarihin tozlu raflarına kaldırılmış olabilir ama biz 20 yılda inşa ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye ile devrin otomobilini, Togg’un başarısını ortaya çıkarabildik ve tüm Türkiye’ye bu gururu yaşattık. Ben 7’den 77’ye bütün vatandaşlarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlar bu projeye sahip çıktıkları için bu projenin arkasında duran Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktıkları için böyle projeleri biz gerçekleştirebiliyoruz.

BAŞ BABAYİĞİT: Bakınız ne diyoruz; bu işi babayiğitler yaptı diyoruz. Ama değerli arkadaşlar, o babayiğitler bu olayı gerçekleştirirken onların arkasında bir baş babayiğit olduğu için bu projeler neticeye ulaşabiliyor, işte o baş babayiğit de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. O güçlü siyasi irade olmazsa bu işleri başarmak mümkün değil. Nasıl savunma sanayinde biz bir noktadan bir noktaya geldiysek sanayinin ve teknolojinin her alanında da başarı hikayelerini yazacağız. Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.