Meterisliler Taraftar Gurubu Nar’a Çıkartma Yaptı

3. Lig 3. Grup'ta 42 puanla 4. olarak Play-Off oynama hakkı elde eden Nevşehir Belediyespor 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da mücadele verecek olan Kırmızı Beyazlı ekibin bugünkü konukları Meterisliler Taraftar Gurubu idi. seyirci yasağı nedeniyle takımının yanında olamayacak olan taraftar desteğini Nar'daki tesislere giderek gösterdi. Nar da bulunan tesislere ellerinde meşaleler ve marşlarla giren Meterisliler Taraftar Grubu Kırmızı beyazlı futbolcular ve teknik heyet tarafından alkışlarla karşılandı.

20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da 2. Lig için Play-Off' mücadelesi verecek olan takımlarına destek vermek için tesise gelen Meterisliler Taraftar Grubu Başkanı Mustafa Şekerli kırmızı beyazlı futbolcularla bir konuşma yaptı. “Biz Meterisliler Taraftarlar gurubu olarak Şampiyonluğa ve sizlere olan inancımızı ve güvenimizi hiç kaybetmedik. Takımımızın zorlu Play-Off mücadeleleri öncesinde bundan önce olduğu gibi yine yanınızda olduğumuzu göstermek buradayız. şampiyonluğa Antalya’da sizlerin sayesinde ulaşacağız. Play-Off’lar artık ligin final noktası, tüm şehir şampiyonluğa inanıyor. İnşallah hedefimiz olan şampiyonluğa Antalya’da ulaşacağız. Geçen sezon 2. Ligin kıyısından döndük ancak biz inanıyoruz ki o sene bu sene sizlerin sayesinde olacak. Sezon başında ilk konuştuğumuzda biz Bal liginde 12 sene oynadık, amatörden profesyonele geçiş her anlamda zordur. Futbolculuk anlamın dada taraftarlık anlamın dada, Biz bunu geçen sene aştık bir enerjimiz vardı bir hareketimiz vardı, bu sene bazı şeyleri yapamadık elimizden geleni yaptık ama geçense olduğu gibi olmadı bununda nedeni sezon başında almış olduğumuz başarısız sonuçlardı. Kötü anıları anmak ve hatırlamak istemiyorum, hatırlatmakta istemiyorum. Sizlerden ricamız1989 yılından beri bu kulüp, bu takım, bu şehir 2. Lige hasret. Geçen sene direkten döndük sene başında yine konuştuğum gibi siz direkten dönen bir takımın arkasından gelen bir takımsınız, onun için sizden beklenti bir kat daha arttı, başarısız sonuçların ardından verilen tepkilerde onunla alakalı idi. Bizler hiçbir zaman buraya gelen futbolcu kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz, tabi arkanızda duracağız ama bazen de karşınızda durabiliriz. 2. Lig hasreti 30 sene oldu arkadaşlar bunun ağırlığı ve bunun yükü sizlerin omuzunda. Allah izin verirse Sizlerde kendi karakterinizi gücünüz ortaya koyarsınız Bu Hasrete Siz son verecek siniz. Allah rızası için kendi çocuklarınızın kendi ailelerinin rızası için ne olur şu kardeşiniz için şu arkadaşlarınız için şu enerjinizi bir ortaya koyun, arkadaşlar size inanıyor size güveniyoruz. Bu kulüp, bu takım, bu şehir 2. Lige hasret bu hasrete son verin. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi

Meterisliler Taraftar Gurubu Başkanı Mustafa Şekerlinin konuşmasının ardından söz alan takım kaptanı Oktay Gümüş yasaktan dolayı bizi desteklemek için tribünde olamayacaksınız o zaman Dualarınız eksik etmeyin diyen Gümüş “biz inanıyoruz 40 gündür yaklaşık burada çalışıyoruz yani Bu sıcakta bu atmosferde inanılmaz antrenmanlar yaptık. Bu belirsizlikte takım gerçekten çok iyi hazırlandı ev çalıştı. Play-Off maçlarını kazanıp İnşallah şampiyonluk kupası ile geleceğiz. Dediğin gibi abi siz de çok sıkıntı çektiniz biz de. gol atamadık, puan kaybettik. Kötü oynadığımız zaman dışarı çıkmadık. Gerçekten çok kaliteli bir takım var İnşallah sizi de mahcup etmeyeceğiz Öncelikle Kendimiz için oynayıp şampiyon olacağız.

Biz burada şampiyonluk sözü vermiyoruz Allah'ın takdiri Ama biz İnanın ki ben ve arkadaşlarım diğer maçlar gibi oynamayacak. Elimizden, ayağımızdan, kafamızdan, gövdemizden nereden kan akacaksa nereden ter akacaksa o maçları kazanıp buraya şampiyonu şekilde geleceğiz” dedi

Meterisliler Taraftar Gurubu Teknik Direktör Taner Öcal dan bir konuşma yapmasını istedi Öcal taraftara yaptığı konuşmada “ Gerçekten Takımına böyle sahip çıkan bir taraftar gurubunu görmedim PTT 2. Lig dede çalıştım orda bile görmedim hepinize helal olsun. Gerçekten burada karakterli bir takım var. Ben 3. Ligi düşünüyordum ama konu Nevşehir Belediyespor olunca bir de Rasim Başkanım olunca söylenecek söz kalmadı, gelmemin bir sebebi de bu takımda bulunan çocukların daha önce oynadıkları takımlar, yapmış oldukları başarılar. Kaliteli bir takımız var birlik beraberlik içerisinde sizlerle birlikte, sizlerin dualarıyla bu işi başaracağız. Başarmak istiyoruz başaracağız diyorum. Başarmaya çalışacağız demiyorum çünkü 40 gündür çok iyi çalıştık. Takımda bulunan küçüğünden büyüğüne onlara da sizin nezdinizde Teşekkür ederim çok özveriyle çalıştılar. Göreceksiniz mücadele eden tekmeye kafasını koyan futbolun doğrularını yapan bir takım olduğumuzu göreceksiniz, inşallah 27 sinden sonra 28 inde buraya kupayı alıp gelmiş olacağız” dedi