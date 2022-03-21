Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması Süper Lig'in 25. haftasının ilk maçlarının oynanmasına yarın başlıyor. Pek çok taraftar ve futbolsever maçların ardından 30. Hafta TFF Süper Lig puan durumunu takip ediyor.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 - 0

YUKATEL KAYSERİSPOR ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 2

TRABZONSPOR A.Ş. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 2

KASIMPAŞA A.Ş. GÖZTEPE A.Ş. 0 - 2 AYTEMİZ ALANYASPOR

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 2 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR FRAPORT TAV

ANTALYASPOR 4 - 1 GZT GİRESUNSPOR DEMİR GRUP

SİVASSPOR 2 - 1 ALTAY GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 - 1

GALATASARAY A.Ş. FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR