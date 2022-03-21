Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması Süper Lig'in 25. haftasının ilk maçlarının oynanmasına yarın başlıyor. Pek çok taraftar ve futbolsever maçların ardından 30. Hafta TFF Süper Lig puan durumunu takip ediyor.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 - 0
YUKATEL KAYSERİSPOR ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 2
TRABZONSPOR A.Ş. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 2
KASIMPAŞA A.Ş. GÖZTEPE A.Ş. 0 - 2 AYTEMİZ ALANYASPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 2 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR FRAPORT TAV
ANTALYASPOR 4 - 1 GZT GİRESUNSPOR DEMİR GRUP
SİVASSPOR 2 - 1 ALTAY GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 - 1
GALATASARAY A.Ş. FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR