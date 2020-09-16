Antrenman Sonrası Sürpriz Doğum Günü

2020 2021 futbol sezonunundu Hafta sonu oynayacağı Fatsa Beledşyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor akşamki son antrenmanında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Geyve şehir Nar tesislerinde maçı hazırlıklarını tamamlayan Nevşehir Belediyesporlu oyuncular ve teknik heyet Efe Can Çölbekler’e doğum günü sürprizi yaptı

Antrenmanda doğum günü pastasını önünde bulan Çölbekler hazırlanan pastayı arkadaşları ile birlikte kesti. Efe Can Çölbekler teknik heyet ve sporculara teşekkür ederken doğum günü dileğinin ise şampiyonluk olduğunu söyledi.