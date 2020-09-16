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Antrenman Sonrası Sürpriz Doğum Günü
Nevşehir Beşediyespor, hafta sonu Kendi evinde oynayacağı Fatsa Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanın sonunda ise Efe Can Çölbekler’in doğum günü kutlandı.
Spor 16.09.2020, 08:40
2020 2021 futbol sezonunundu Hafta sonu oynayacağı Fatsa Beledşyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor akşamki son antrenmanında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Geyve şehir Nar tesislerinde maçı hazırlıklarını tamamlayan Nevşehir Belediyesporlu oyuncular ve teknik heyet Efe Can Çölbekler’e doğum günü sürprizi yaptı