Okul servisleri için de yeni ücretler belli oldu. İşte 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlar sonrası ulaşımda yeni ücret tablosu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) olağanüstü toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Son aylardaki ciddi maliyet artışları nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine zorunlu artış yapılması gündemiyle yapılan üçüncü olağanüstü toplantıdan uzlaşma çıktı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Hükümet temsilcileri ile yaptıkları uzun müzakereler sonrasında, kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği ve esnafın biraz nefes alması için tüm toplu ulaşım araçlarına yüzde 40 oranında zam yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Oylamaya sunulan teklif, Bakanlık temsilcilerinin mahkemeye verdikleri 5,48’lik bir önceki bilet fiyatına şerh koymalarıyla, ancak oy birliğiyle kabul edildi.

İŞTE YENİ ÜCRETLER

Buna göre İstanbul’da 5,48 olan elektronik bilet fiyatı 7,67 liraya, ilk aktarma 3,92 liradan 5,48 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya yükseldi.

2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3,74 liraya, 78 lira olan öğrenci abonman ücreti 109 liraya, 3,92 lira olan öğretmen indirimli bilet ücreti 5,49 liraya, arttı.

7 lira olan sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,8 lira, 20 lira olan kısa mesafe 28 lira, 3,75 lira olan minibüs indi bindi ücreti 5,25 lira, 396 lira olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 lira olarak belirlendi. 211 lira olan personel servis ücreti (10 – 17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 295 lira şeklinde düzenlendi. Yeni fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak.