Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

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ABD ham petrolü yeni haftaya 100 doların hemen altında başladı.

Brent petrol ise 104 dolar seviyesinde yer alıyor.

Geçen hafta ABD'nin ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını duyurması fiyatları aşağı yönde baskılıyor.

Petrol piyasasında gözler Çin'de büyüyen Covid-19 krizine de odaklandı.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da artan vakalar nedeniyle hafta başında ilan edilen kademeli karantina Huangpu Nehri'nin batı bölümünde devam ediyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.