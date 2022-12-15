Türkiye’nin yoğun yağış alan bölgelerinde sel felaketleri meydana gelmektedir.Su seviyelerinin yükseldiği bölgelerdearaçlar sel sebebiyle zarar görmektedir.

Sel hasarlı araçların kullanımı ile bilgileri sizin için derledik. İyi okumalar dileriz.

• Sel Hasarlı Araç Alınmalı mı?

Estetik olarak selden zarar görmüş arabalar temizlenebilir ve restore edilebilir, çoğu durumda araba neredeyse yeni gibi bir görünüme kavuşabilir. Ancak bu, arabanın temel mekaniğindeher şeyin yolunda olduğu anlamına gelmez, daha önce sel hasarı görmüş bir arabanın satın alınması ve satılması genellikle risk içerir.

Sel hasarı bulunan bir araba satın almayı düşünürken akılda tutulması gereken hususlar;

• Arabanın Çıkarıldığı Suyun Derinliği

Aracın elektronik aksamında sorunlara neden olacak kadarsuya batmamış ise olası sorunlar pas ve korozyon ile sınırlıdır.Bu, onarım ve yeniden boyama için maliyetli bir sorun olsa da aracın herhangi bir operasyonel sorunu olmadığı için araç her zamanki gibi çalışabilir. Eğer, araba daha derine batmışsa, belirgin görünmese bile aracın elektroniğinde sorunlar ortaya çıkabilir.

• Sele Sebep Olan Suyun Türü

Yağmur suyu ve tatlı su, sel sırasında araç üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilirken tuzlu su çok daha agresif ve hızlı etkili korozyona ve paslanmaya neden olur. Sel hasarı yeniyse ve araba restore edilmemiş durumdaysa hurdaya çıkarma maliyeti ile hasar maliyeti karşılaştırılmalıdır. Su çamurluysa, arabadaki sünger ve döşemenin tamamen değiştirilmesini gerektirecek daha fazla hasar bekleyebilirsiniz, bu da dikkate alınması gereken ekstra bir maliyettir.

• Arabanın Suda Kalma Süresi

Araba suya ne kadar maruz kalırsa hasar da bu oranda artacaktır. Aracın maruz kaldığı suyun türü kadar, suya maruz kalma süresi de önemlidir. Eğer araç suyun içinde elektronik aksamı hasar görecek kadar beklemişse perte çıkması olasıdır.Aracın en önemli parçası olan motor, su ile tıkandığında onu düzeltmek neredeyse imkansızdır.

• Sel Hasarlı Araçların Fiyatı

Sel hasarı olan bir araba, genellikle piyasa değerinin çok altında bir fiyata satılmaktadır. Satıcı veya bayi, aracın onarımı ve eski haline getirilmesi için kapsamlı çalışmaların yapıldığını kanıtlayabilirse o zaman değerin artmasını bekleyebilirsiniz ancak böyle bir kanıt olmadan araç,araba için düşük bir fiyattan satılmaktadır. İleride araca onarım yapılması gerekecek ve araç size daha fazla maliyet getirecektir,bundandolayı fiyat düşük tutulur.Bunu göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, sel hasarı olan bir arabada, üreticinin garantisi genellikle geçersiz olur.

• Sel Hasarlı Aracın Satılması

Sel hasarı olan bir araba almayı düşünüyorsanız gelecektearacı satıp satmayacağınızı göz önünde bulundurmalısınız. Geçmişinde sel hasarı olan bir araba için alıcı bulmakta zorluk çekebilirsiniz ve aracı onarmak için çok fazla zaman ve para harcadığınıza dair kanıt olmadan arabanın satılık reklamını yapmak için daha fazla para harcayabilirsiniz.

• Bir Tamirciye Kontrol Ettirin

Sel hasarı her zaman açık değildir, alıcı bunu belirtmeyebilir. Bu nedenle, aracı güvenilir bir tamirciye kontrol ettirmeye çalışın ve saygın bir satıcıdan satın alın. Araçtaki su hasarının belirtilerini incelerken dikkat edin. Lekeler, küf, pas ve renk solması su hasarının belirtileridir. Paspasların, halının altında veya yedek lastiğin bulunduğu yerde kir veya döküntü olup olmadığına bakın. Güçlü bir temizleyici veya dezenfektan kokusu fark ederseniz bu kokuları örtbas etme girişimi olabilir.

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