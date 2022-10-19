Yazımı hakkında sık sık tereddütte düşülen kelimelerden birisi olan Şalter kelimesinin doğru yazımı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir. İşte doğru yazımı

Yazımı hakkında sık sık tereddütte düşülen kelimelerden birisi olan Şalter kelimesinin doğru yazımı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir. İşte doğru yazımı

Şarter - YANLIŞ

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Şalter - DOĞRU

Almanca Schalter

1. isim, fizik Anahtar.

2. isim, fizik Genellikle binaların girişine gelen elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araç, şalt.

3. isim, eskimiş Gişe:
      "Şalter dokuz buçukta açıldı." - Haldun Taner