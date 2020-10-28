Çocukların gelişiminde boy uzaması çok önemlidir. Her AnneBaba çocuklarının uzun boylu bir yetişkin olmasını ister. Bunun olması için çocukların beslenmeleri çok önemlidir. Ve aileler çocuklarına kalsiyumdeğeriyüksekbesinlertüketmesi için çabalarlar. Ancak öyle bir besin vardır ki bu güne kadar hiç bu yönde kullanılmadığı için bilinmiyor. Susam çocuklarda boy uzatıyor. Evet bildiğimiz simidin üstündeki susamdır.

Anavatanı Afrika olan susamın birçok faydası vardır. A, E ve C vitaminlerini içeren susam aynı zamanda mineralleri açısından da çok zengin bir besindir. Özellikle bakır açısından zengin olan susam bol miktarda demir, sodyum, potasyum ve magnezyum içermektedir. Bu özelliklerinin yanında içerdiği yüksek kalsiyum sayesinde susam çocuklarda boy uzatıyor. Ünlü diyetisyenler çocuklardaboylarının uzaması için süt ve süt ürünleri, brokoli, kuru meyveler ve soya fasulyesinin yanında susam tüketimini destekliyor. Günümüzde sağlıklı beslenme konusunda insanlar bilinçlenmeye başladılar. Bundan dolayı artık daha uzun boylu ve kas oranı daha yüksek bireyler olmaya başladık. Bu bilinci kazanan anne ve babalar çocuklarının üzerine titrer oldular. Çocuklarda boy uzamasını sağlamak için besinler ve D vitaminidir. Yukarıda belirtilen gıdaların yanında D vitamini de almak çok önemlidir. D vitaminin de en çok bulunduğu madde gün ışığıdır. Ve çocuklar D vitamini güneşten alacakları için sabah ve akşam güneş ışınlarının zararsız olduğu saatlerde bu vitamini almalıdır. Yeni nesil boyları uzun olunca kas yapısı da yüksek olacaktır. Bunun için de protein tüketimi çok önemlidir. Ayrıca çocukların kaslarını geliştirmesi gerekli bundan dolayı boy uzaması için spor da çok önem taşıyor.

Susam çocuklarda boy uzatıyor evet doğru ama her şey de olduğu gibi bu yararlı besini çok tüketilir ise zararlı olabilir.