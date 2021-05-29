Nevşehir’de korona virüs vaka sayıları düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre son iki haftadır düşen vaka sayıları ile Türkiye’de ilk 10 il arasında yer alan Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele aralıksız devam ediyor.

Nevşehir’de son iki haftadır düşen koronavirüs vaka sayılarının ardından Türkiye’de en çok düşüş yaşanan ilk 10 il arasında yer aldıklarını ifade eden Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, "koronavirüs vaka sayılarımız inşallah daha da düşecektir" dedi. Ünlübay, “ Tabi ki çok şükür 17 günlük kısıtlamanın faydalarını görüyoruz. Şuan için ilimizde vaka sayıları çok büyük oranda düştü. Sayın Bakanımızın da tablolarda da görüyorsunuz. Son iki haftadır en çok vaka sayısı düşen iller arasında ilk 10 sırada yer alıyoruz. İnşallah daha da düşecektir. Burada tabi ki en önemli şey kurallara harfiyen uymaya dikkat edeceğiz. Maske, mesafe ve hijyene ne kadar dikkat edersek o kadar başarılı oluruz. Aşı randevumuz geldiğinde hiç tereddüt etmeden aşı randevumuzu alıp aşılarımızı olmalıyız” dedi.

“Nevşehir’de 114 bin doz aşı yapıldı”

Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Nevşehir’de aşılama oranında da oldukça başarılı olduklarını ifade ederken birinci doz aşılamada hedef dozun yüzde 70’i ulaştıklarını ikinci doz aşılamada ise yüzde 52 oranında olduklarını belirtti. Ünübay, “İlimiz şuanda aşılama durumunda çok iyi. Şuana kadar 114 bin doz aşı yaptık. Birinci doz aşımızı 70 bin civarı yaptık. Hedef dozumuzun yüzde 70’ini aşıladık. İkinci dozda şuan 50 bin civarı doz aşı yaptık. Şuanda ikinci doz aşılamada da yüzde 52 civarındayız. Randevu aldığımızda aşılamayı mutlaka almalıyız. Burada en önemli koruyuculuk aşı ile sağlanıyor. O yüzden aşımızı yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.

“Hastanelerde doluluk oranı azaldı”

Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay hastanede yoğun bakım ünitesinde de düşüş yaşandığını da kaydetti. Ünlübay, “Hastanelerde yoğunluk anlamında da düşüşteyiz. Şuan yoğun bakım ünitemizin doluluk oranı yüzde 40’larda servislerde de yüzde 35 oranında doluluğumuz var. Kovid-19 anlamında hastane yoğunluğumuz da azalmaktadır” şeklinde konuştu.