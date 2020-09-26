Nevşehir Ticaret Borsası binası baştan aşağı dezenfekte edildi

Covid-19 virüsüne karşı çeşitli önlemler alan Nevşehir Ticaret Borsası, hem üyelerini, hem vatandaşları hemde personelllerini korumak adına hizmet binalarını düzenli olarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş yaptığı açıklamasında; "Borsamız ekipleri tarafından Koronavirüs’e karşı dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında borsa binamız, Konferans salonumuz ve Toplantı Salonumuzda dezenfeksiyon işlemi yapıldı." dedi.

Kamusal hizmetin alınan tüm tedbirlerle devam ettiğini belirten Başkan Salaş, özellikle ana bina başta olmak üzere vatandaşlara açık olan ve personel bulundurulan birimlerde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş birde vatandaşlara hatırlatmada bulunarak;

Lütfen Önce Duyarlılık,

Kontrollü sosyal hayat,

Mesafe,

Maske,

Temizlik...” ifadeleriyle uyarıda bulundu.