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Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğünden “Korona virüs” açıklaması
Nevşehir’de Yüksek Ateş Nedeniyle Çinli Bir Turistin Nevşehir Devlet Hastanesine Başvuru Yapmasının Ardından Sağlık İl Müdürlüğü Açıklama Yaptı.
Sağlık 27.01.2020, 08:44
Nevşehir’de yüksek ateş nedeniyle Çinli bir turistin Nevşehir Devlet Hastanesine başvuru yapmasının ardından Sağlık İl Müdürlüğü açıklama yaptı.
Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü ise sosyal medyada çıkan haberler sonrasında ise yazılı bir açıklama yaptı. Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay yaptığı açıklamada, “İlimizde korona virüs taşıyan bir hasta bulunmamaktadır. İlimizin turizm ili olması hasebiyle gerekli her türlü önlemler planlanmıştır. Kamuoyuna önemle duyurulur” denildi.