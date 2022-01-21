MHRS Randevumu nasıl iptal edebilirim?

Randevumu nasıl iptal edebilirim?

https://www.mhrs.gov.tr adresinden “Randevu Al“ butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan T.C. kimlik numaranız ve parolanız ile giriş yaptıktan sonra “Randevu Bilgileri" ana menüsü altında bulunan “Randevu Geçmişi” kısmında aktif randevularınızı “Randevularım” sekmesinde görüntüleyebilirsiniz. İptal etmek istediğiniz randevu bilgisinin sağ tarafında bulunan “İptal Et” butonuna tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

MHRS Mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevularım” menüsünde “Randevularım” sekmesinde aktif randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 Çağrı Merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aile fertlerim için nasıl randevu alabilirim?

Ebeveynler e-Nabız üzerinden karşılıklı onay verdikten sonra MHRS Web ve mobil uygulamasında ''Yetkili Olduklarım'' sekmesinden 18 yaş altı çocuklarına randevu alabilirler. Diğer aile bireyleri içinse bilgi güvenliği gereği T.C. kimlik numaraları ve parola ile ayrı ayrı giriş yapılması gerekmektedir.



Üyelik kaydı oluşturduğunuz aile fertleriniz için web (https://www.mhrs.gov.tr), MHRS Mobil uygulamasından giriş yaparak veya üyelik kaydı oluşturmadan T.C. Kimlik numarası ile ALO 182 Çağrı Merkezimizi arayarak randevu alabilirsiniz.

MHRS Mobil uygulamasını nasıl indirebilirim?

"MHRS Mobil" uygulaması, Android, IOS ve Huawei işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlarda (telefon, tablet) kullanılmaktadır. MHRS Mobil’i cihazınızın kullandığı uygulama marketinden (App Store, Play Store, AppGallery) ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Resmi uygulamada “Sunan/Geliştirici” kısmında “T.C. Sağlık Bakanlığı” ibaresi yer almaktadır.

Unutulan veya gidilmeyen randevuda ne gibi işlem yapılır?

Herhangi bir nedenle almış olduğunuz randevunuza gidememeniz durumunda diğer vatandaşlarımızın muayene haklarına engel olmamak adına lütfen gidemeyeceğiniz randevularınızı iptal ediniz.

İptal ettiğim randevuyu nasıl geri alabilirim?

İptal edilen randevularda, olası hatalı iptal işlemine karşı 10 dakika boyunca aynı kişi için geri alma imkânı bulunmaktadır. "Geri Al" butonuna basarak iptal ettiğiniz randevuyu tekrar alabilirsiniz.