ALO 182 Randevu Hattı Ücretli midir?

ALO 182 Randevu Hattı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) na göre acil aramalar kapsamında olmadığından ALO 182'yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla eşdeğerdir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ücretlendirmede ana kuralları ve üst sınırı belirlemektedir.

GSM firmaları da BTK'nın belirlediği üst sınırı geçemez. Ayrıca vatandaşlarımız sözleşme veya paketlerinde geçerli olan bedava dakikalarını da kullanabilmektedir. Cep veya sabit telefon şirketinizle iletişime geçerek ücretlendirme hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığının bu hat üzerinden gelir elde etmesi veya vatandaşların telefon hattına ilave bir ücretin faturalandırılması söz konusu değildir. İnternet ve akıllı cihazlar (cep telefonu, tablet vs.) üzerinden alınan randevular ise ücretsizdir.

Yeni üye kaydımı nasıl yapabilirim?

https://www.mhrs.gov.tr adresinden “Randevu Al“ butonuna tıkladıktan sonra gelen ekranda veya MHRS mobil uygulamasını indirerek "Üye Ol" butonuna tıklayıp bilgilerinizi girerek sizin belirleyeceğiniz bir parola ile üyelik oluşturabilirsiniz.



Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğünde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.

Ayrıca “e-Devlet ile Giriş” butonu kullanılarak ayrı bir parola gerekmeksizin web ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Parolamı unuttum, nasıl sıfırlayabilirim?

https://www.mhrs.gov.tr adresinden “Randevu Al” bölümüne girdiğinizde daha önceden üyelik kaydı oluşturmuşsanız "Parolamı Unuttum" bölümüne geliniz.



Burada üç yol ile parolanızı sıfırlayabilirsiniz:

“SMS ile Parola Sıfırlama” bölümünde T.C. kimlik numaranızı ve sistemde kayıtlı cep telefonu numaranızı yazıp telefonunuza gelen doğrulama kodunu ekrandaki alana giriş yaparak yeni parolanızı belirleyebilirsiniz.

“E-posta ile Parola Sıfırlama” bölümünde T.C. kimlik numaranızı ve sistemde kayıtlı e-postanızı yazdıktan sonra e-posta adresinize gelen parola doğrulama kodunu ekrandaki alana giriş yaparak yeni parolanızı belirleyebilirsiniz.



“Detaylı Kimlik ile Parola Sıfırlama” yapabilmek için üye olurken gizli soru - cevap ile resminizi seçmiş olmanız ve belirlediğiniz bu bilgiler sorulduğunda cevaplamanız gerekmektedir.



Eğer bu yöntem ile de parolanızı sıfırlayamıyorsanız “e-Devlet ile Giriş” yöntemini kullanarak veya e-Nabız üzerinden giriş yaparak parola sıfırlama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.