Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale başlatmasının ardından Rus rublesi ve borsalar değer kaybediyor. Peki, bugün Rus rublesi ne kadar oldu, Rus rublesi kaç TL? İşte 3 Mart 2022 Ruble dolar kuru…
Güne 0,1420 değeri ile başlayan Rus Rublesi, bugün itibarıyla alışta 0,1223 satışta 0,1221 seviyesinde bulunuyor. 1 Rus Rublesi 0,1221 TL'ye karşılık gelmektedir.
Rus Rublesi Değişim Oranları Haftalık %-26,43 Aylık %-31,27 Yıllık Değişim %21,13
RUBLE HAKKINDA
Ruble (Rusça: рубль), Rusya para birimidir. Rusya Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde de para birimi olarak ruble kullanılmıştır. 1 Ruble 100 kapike bölünür. Rusya Federasyonu haricinde kullanıldığı ülkeler ise Abhazya ve Kuzey Osetya'dır. 18 Mart’ta toplanacak olan Rusya Merkez Bankası’nın zaten faiz artışına gitmesi bekleniyordu ancak son gelişmeler nedeniyle faizin daha önce planlanandan daha fazla ve daha önce artırılabileceği düşünülüyor.