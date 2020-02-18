Şubat ayı toplantılarında alınan kararlar açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) İmar planında Üniversite (Lojman) Alanına isabet etmekte. Söz konusu bölgede Üniversite merkez yerleşimi bulunması ve her geçen gün öğrenci sayısının artmasından dolayı, bölgede yaşayacak öğrencilerin ihtiyacını karşılaması amacı ile Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlandığı görülmüş olup, imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Kapadokya Bölgesi birçok yerli ve yabancı turistlerin geldiği önemli doğa turizm merkezi olması, bölgenin ihtiyacını karşılayacağı ve bölge insanına istihdam sağlayacağı, parsel yakın çevresinde de Otel Alanı olarak planlı alanın varlığı da göz önünde bulundurularak Otel Alanı olarak planladığı görülmüş olup, imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Spor Tesis Alanına isabet etmektedir. Söz konusu bölgede yoğun yapılaşmanın başlaması sebebi ile halkın ihtiyacını karşılamak için Resmi Kurum Alanı olarak planladığı görülmüş olup, imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

03.01.2020 tarihli Gelir Tarife Komisyon Raporu okundu. Buna göre;

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nce Profesyonel Takımların Maçları İçin Alınacak Ücretler ve Konser vb. Her Türlü Özel Etkinlikler İçin Alınacak Program Başı Ücretlerin belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre Gelir Tarife Komisyon Raporu’ndaki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

İtfaiye Hizmetlerinden Nevşehir Merkez ve bütün ilçelerde bulunan işyerleri için düzenlenen işyeri denetleme ve rapor ücretlerinin belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre Gelir Tarife Komisyon Raporu’ndaki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gelir kalemlerinden su tarifesi ile ilgili hususların belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre Gelir Tarife Komisyon Raporu’ndaki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gelir Tarifesinin İmar Harçları ile ilgili 1,2,3,4 ve 5 nolu hususlarının belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre Gelir Tarife Komisyon Raporu’ndaki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gelir Tarifesinde Fen İşleri Müdürlüğü’nce alınacak Yol Bozma Ücretlerinin belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre Fen İşleri Müdürlüğü’nce alınacak Yol Bozma Ücretlerinin 2019 yılı gelir tarifesindeki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir'de istihdamda Sosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA) isimli projenin sözleşmesinin imzalanması, projenin uygulanması, kurumumuzun temsili, ilzamı ve proje belgelerinin imzalanması için, Belediye Başkanı Rasim ARI ve Başkan Yardımcısı V. İbrahim YÜZER'in yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Han Havacılık Balonculuk Turizm Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi’nin hibe etmek istediği 3 adet kamyonun belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Başkanlığımıza hibesinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Belediyeye ait imar planında Akaryakıt Alanına isabet eden İlimiz Raşitbey Mahallesi, gereğince satış işlemlerinin yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Mart ayı meclis toplantısının 4 Mart Çarşamba günü saat 18.00’de yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.