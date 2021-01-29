Rasim Arı Nevşehir Belediye Başkanlığı Görevinden İstifa Etti

Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

Arı burada yaptığı konuşmasında, “Seçimlerden önce ‘45 yaşındayım ve 45 yaşındaki bir kardeşinizi bu şehre feda edeceğim. Ben ailemi ihmal ederim, çocuklarımı ihmal ederim, kendimi ihmal ederim, sağlığımı ihmal ederim ama bu şehri ihmal etmem’ demiştim. Gerçekten de bu şehir için feda olduk şükürler olsun. Bu 21 aylık süre içerisinde 18 aydır ben yumuşak yatakta yatmadım. Siz bu tempoyla çalışırsanız belli bir yerden sonra fiziğiniz artık bunu kaldıramayacak hale geliyor. Psikolojiniz artık kaldıramayacak hale geliyor. Her zaman söylüyordum üzerimde öyle bir ağırlık var ki bu vebale hadi zarar getirirsem duygusu vardı. Bütün bunlardan sonra artık sağlığımı düşünmek ve sağlık tedbirlerimi almak zorundayım. O yüzden tamamen sağlık sorunları nedeniyle 21 aydır onurla, şerefle, gururla başı dik, alnı açık bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde ve izindeyim. Hiçbir kimsenin buradan fitne fesat çıkarmasına asla müsaade etmeyeceğim.” diye konuştu.

Belediye başkanlığı görevinde kaldığı 21 ayda Nevşehir için birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini kaydeden Arı, bu süreçte kendisine her zaman destek olan Nevşehirlilerden helallik istedi.

Arı şöyle konuştu;

“Bu kardeşinizin eğer tek kuruş haram lokma boğazından indiyse rabbim benim boğazıma durdursun ve bugün canımı alsın. Ben AK Partiliyim ve ölene kadar da Cumhurbaşkanımızın sırtından yük almaya devam edeceğim. Cumhurbaşkanımızın sırtına yük olan değil sırtından yük alandım ve öyle olmaya devam edeceğim. Davama, partime sonuna kadar sadakatliyim ve davamın, partimin, liderim arkasındayım, yanındayım. Seçilmeden önce 50 proje sözü vermiştim. Yarısından fazlasını yerine getirdik şükürler olsun.21 ayda 5 yıllık vaadimin birçoğunu hayata geçirdik. Yerine getiremediğim vaatler, onlar için bana oy verenlerden bütün hemşehrilerimden, kardeşlerimden helallik istiyorum. Lütfen haklarını helal etsinler. Onların emanetine, güvenine, sevgisine asla zarar getirmedim ve getirmeyeceğim. O yüzden başım dik, alnım açık.115 bin 500 insanın her birinin kurbanı olurum. Hiçbirisine ayrım yapmadım. Hiçbir gruba, cemaate, STK’ya, ekonomik kuruma asla tabii olmadım bundan sonrada olmayacağım. Fakir ile zengin arasında hiçbir ayrım yapmadım ve yapmayacağım. Elbette benimde eksiklerim hatalarım vardır. Elbette hata etmiş olabilirim. Ama asla yanlışım olmamıştır. AK Parti bizim şehrimizin, ülkemizin teminatıdır. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mazlumların ve mağdurların umudu ve bizlerin yol göstericisidir. Onun emrinde, onun gösterdiği hedefte yürümek benim için bir şereftir. “