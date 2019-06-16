Başbakan Binali Yıldırım Nereli, Kaç Yaşında, Hangi Okul Mezunu?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan’ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.



1978 – 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasında İsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.



1994 – 2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri’nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bu görevi sırasında İstanbul’da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’ yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü” tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.



3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AK Parti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AK Parti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

1 Kasım 2015 genel seçiminde yeniden Ak Parti İzmir Milletvekili seçilerek 64. Hükümette Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.



Bakanlık görevleri sırasında gerçekleştirdiği önemli projelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

· 2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

· 2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

· Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

· Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

· İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

· 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

· İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

· 1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

· Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

· Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı



Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 21:05

· Dünyada yüzde 5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de yüzde 15 lik büyümeAyrıca Avrupa ve Asya kıtaları arasında uluslararası ulaşım için hizmet verecek çok önemli projelerden biri olan Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu ve Karadeniz Sahil Yolu projeleri de görevi sırasında gerçekleştirildi.Bakanlık görevi esnasında, Bilgi Toplumu vizyonu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında uyguladığı politikalar ve projeler sayesinde ülkemizde aşağıdaki gelişmeler kaydedilmiştir:· 2002 yılında 23 milyon olan mobil telefon abone sayısı 72 milyona çıkmıştır· 2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısı 41 Milyona çıkmıştır· 2002 yılında aylık 126 dakika olan telefon görüşme süresi 370 dakikaya çıkmıştır· 2002 yılında aylık 7 adet olan kısa mesaj gönderme adedi aylık 218 mesaja çıkmıştır· 2003 yılında 97 olan yetkili telekom operatörü sayısı 1100 adede çıkmıştır· 2003 yılında 900 milyon TL olan E-Ticaret hacmi 21 kat büyüyerek 18.9 Milyar TL’ye çıkmıştırHalen İsveç Malmö’de bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU) Mütevelli Heyet Üyeliği görevini sürdürmektedir. Dünya Denizcilik Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu çok sayıda üniversite tarafından kendisine Fahri Doktora ünvanı verildi.· 20 Temmuz 2006 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi· 19 Haziran 2009 tarihinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi· 7 Mayıs 2010 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi· 29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi· 28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi· 12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi· 20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi· 23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi· 6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi'den Fahri Doktora ünvanı verildi· 2 Aralık 2012 tarihinde Dünya Denizcilik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi· 22 Mart 2013 Tarihinde Okan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildiEvli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.