Pazar kahvaltıları belkide ailenin bir arada olduğu en özel anlardan biridir. Bu özel gün için lezzetli pazar kahvaltısı önerilerini ve tariflerini haber detayımızda bulabilirsiniz.
Kahvaltının vazgeçilmezleri arasında önce ana yemek önerileri
Kaşar Peynirli Omlet
Tarifi Malzemeler: - 3 adet yumurta - 1 çay kaşığının ucuyla tuz - 1 çay kaşığının ucuyla karabiber - 1 yemek kaşığı kaşar peyniri - 1 yemek kaşığı ufalanmış beyaz peynir - maydanoz - 1 yemek kaşığı tereyağ
Kıymalı Yumurta
200 gr kıyma 2 veya 3 adet yumurta 3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 tatlı salça Yarım su bardağı su Üzerine isteğe bağlı Pul biber Karabiber
Sucuklu Yumurta
Hazırlanışı yaklaşık 5-6 dakika. Malzemeler 2 adet yumurta küçük bir parça sucuk 1 tatlı kaşığı tereyağı. Sucuklar isteğe göre dilimlenir terayağında pişirilir yumurta kırılıp kapak kapatılır.
Pankek Tarifi
2 yumurta Yarım çay bardağı şeker Yarım fincan sıvıyağ 2 su bardağı süt 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 3 su bardağı un
Fırında Ekmek Dilimleri
Bayat ekmekleri güzelce dilimleyin ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Ekmek dilimlerinin üzerine ince bir tabaka halinde tereyağı sürün ve dilediğiniz baharatlarla tatlandırın. Hazırladığınız ekmekleri 180 derecelik fırında 10 dakika kadar kızartın
Yumurta Salatası, Menemen, Haşlanmış Yumurta, Tost, Domates Soslu Sosis, Kurutulmuş Domates Ceviz ve Yeşil Zeytin Mezesi, Teretağlı Krep, Peynir Tabağı, Bal, Reçek, Kaymak, Çikolata, Fındık Ezmesi Vb. Birçok keyifli tarifi kolayca hazırlayabilirsiniz.
Pişi Tarifi
Ekmek hamurunun dönüşebileceği en güzel lezzet tabii ki pişi. Onsuz kahvaltı sofrası tam olmaz! Pişi Tarifi 3 SB un 1 YK kuru maya 1/2 TK şeker 1,5 TK tuz 1 SB ılık su Sıvı Yağ
Patetes Kızartması
Kahvaltının vazgeçilmezleri arasında ilk sıra da yer alabilecek tariflerden birisi daha Patates Kızartması. Patetesler ince ince doğranarak daha önceden ısıtılmış sıvı yağda kızartılır keyifle tüketilir.
Gözleme
Hazır yufkayla kolay birşekilde ve zahmetsizce hazırlanan gözleme kahvaltının yıldızı olmaya adaydır. Ispanaklı, Kıymalı, Peynirli, Yumurtalı Pastırma ve Sucuklu nasıl isterseniz. yufkayı kare bir biçime getirerek tavada hızlıca pişirebilirsiniz.