Sık kullandığımız otobüsleri kendi özel gruplarımız için de kiralayabileceğinizi biliyor musunuz?

Otobüs kiralama hizmeti ülkemizde birçok belediye verse de genellikle kısıtlı hizmetler veriyorlar ve esnek değiller. Bu nedenle otobüs kiralama firmaları daha çok tercih ediliyor.

Sanal mecralarda birçok kiralama şirketi boy gösteriyor. Fakat bu noktada dikkat gerekiyor. Herhangi bir mağduriyet yaşamadan seyahatinizi tamamlayabilmek için firmanın T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmasına dikkat etmelisiniz.

Otobüs Kiralama Süreci

Birçok firma aynı hizmeti verse de yasa ve yönetmeliklere uygun transferler sağlayan firmalar sayılıdır. Burada dikkat etmeniz gereken ilk husus firmanın kiralama yaptığınıza dair size bir evrak verip vermediğidir. Ayrıca şirketlerin kiralama sürecinden vereceği hizmetin kalitesini de ön görebilirsiniz.

Aşağıdaki sıra ile süregelen bir kiralamada kaliteli bir toplu taşıma alacağınız neredeyse kesindir. Önerilen otobüs kiralama süreci;

1. Gidilecek yolun hesaplanması

2. Araç gerçek görsellerinin size iletilmesi

3. Teklif süreci

4. Sözleşme süreci

5. Ön ödeme süreci (%20’yi aşmamalı)

6. Şoför iletişim bilgilerinin tarafınıza iletilmesi

7. Seyahatinizin sonrasında tevfikatlı faturanın size ulaştırılması

Tüm bu süreçleri sırasıyla işleyen bir firmadan destek almanız sizi sürprizlerden korur. Yazımızın sonunda bir öneri paylaşacağız.

Otobüs Kiralarken Nelere Dikkat Etmeli?

Öncelikle firmanın kurumsallığını gözden geçirin. Sadece bir telefon görüşmesine bağlı kiralamalarda kötü sürprizler sizi bekliyor olabilir. Firmanın telefon numarasından web adresine, çağrı merkezi kalitesinden yedek araç garantisine kadar tüm detayları özenle inceleyin. Kapsamlı ve garantili hizmetler sağlayan firmalar mutlaka size kalitesini hissettirecektir.

Firma hakkında bir öngörüye sahip olduktan sonra araç resimlerini talep edin. Bunun yanı sıra mutlaka bir otobüs kiralama sözleşmesi elinizde veya mail adresinizde bulunsun. Ayrıca otobüs kiralama fiyatlarını da kıyaslamanızda fayda vardır.

Kiralık Otobüs Çeşitleri

Şehirlerarası kiralık otobüsler farklı kapasitelere sahiptir. Bu araçlar kapasitesine göre ve markasına göre kategorilere ayrılır. Hemen hemen birçoğu aynı kabin konforuna sahip olsa da bazı markalar çok beğenilir. Şimdi kapasiteye göre inceleyelim.

46 Kişilik Kiralık Otobüsler

Bu araçlar da diğerleri gibi şoförlü olarak kiralanır. Koltuk düzenleri ise 2+2’dir. 46 kişilik otobüs kiralama hizmeti ülkemizde en çok tercih edilendir. Bunun sebebi bu araçların en lüks ve en konforlu kabine sahip olmalarıdır. 46 kişilik yolcu otobüsü kiralama hizmetlerinde genellikle Setra S515, Mercedes Travego, Mercedes Tourismo, Man Lion’s Coach ve Man Fortuna marka araçlar kullanılır.

50 Kişilik Kiralık Otobüsler

50 kişilik otobüslerde çeşit çok fazla değildir. Bu otobüsleri sadece Temsa üretir. Bu nedenle otobüs kiralama şirketleri 50 kişilik olarak sadece Temsa Safir otobüsler ile hizmet vermektedir. Kabinleri diğerlerine kıyasla yere daha yakındır. Bu nedenle şehir içi transferlerde daha çok tercih edilirler. 50 kişilik büyük otobüslerin koltuk düzenleri de 2+2’dir.

54 Kişilik Kiralık Otobüsler

Çift dingilli olarak ta bilinen bu otobüslerin artık tek dingilli modelleri de var. Kiralama firmalarında nadir olarak bulunan bu araçlar genellikle b2 yetki belgelidir. Bu nedenle yurt içinde kullanılmaz. Genellikle uluslararası yolculuklarda görebilirsiniz.

54 kişilik kiralık otobüsler genellikle Temsa Safir, Mercedes Travego 17SHD, Man Fortuna veya Setra’dır.

Yukarıda sunduğumuz bilgiler dahilinde ve yurtiçinde d2 yetki belgeli, yurt dışında b2 yetki belgeli kiralık otobüsler sağlayan bir tavsiye firmamız bulunuyor. Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ilgili firmanın hizmetlerine 7/24 erişebilirsiniz.

http://buskirala.com/otobus-kiralama/