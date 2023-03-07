Türkiye’nin turizm cenneti olarak nitelendirilen şehirlerinden olan Nevşehir; taş eserleri, kiliseleri, açık hava müzeleri, sıcak hava balonları ve doğal güzellikleri ile tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.

Renkli kültürü ve dikkat çekici yapılarıyla Nevşehir, her yıl binlerce turisti kendine hayran bırakmayı başarmaktadır. Volkanik yapıları ile de adını dünya çapında duyurmuş olan bu şehir, özellikle peribacaları ile turistleri büyülemektedir.

Dünyanın Yeni 25 Harikası Listesi’nde yer alan peribacaları başta olmak üzere yüzlerce yıl öncesini anlatan tarihi yapıları, eşsiz mimarilerden olan yeraltı şehirleri, uçsuz bucaksız vadileri, şifalı suları ve çok daha fazlası ile Nevşehir’in turistik yerleri gezginleri unutulmaz bir keşfe çıkmaya davet etmekte. Eşi benzeri olmayan yapıları ile gezi maceralarına renk katan bu muhteşem şehrin önde gelen turistik destinasyonlarının detaylarını bu yazıda bulabilirsiniz.

1. Derinkuyu Yeraltı Şehri

Nevşehir gezinizde mutlaka uğramak isteyeceğiniz sekiz kattan oluşan Derinkuyu Yeraltı Şehri, bölgenin yeraltı şehirleri arasında en çok ziyaret edileni olmaktadır. Yeraltı şehrindeki yerleşik yaşamın Asurlar’a dayandığı ve yaklaşık 50.000 kişinin geçmişte burada aynı anda yaşadığı düşünülmektedir.

Yeraltı şehri, ismini içerisinde yer alan kuyulardan almıştır. Yaklaşık 60 metre derinliğe sahip olan bu kuyular havalandırma görevi görmektedir. Diğer yeraltı şehirlerinden farklı olarak bu rotada vaftiz havuzu, günah çıkarma havuzu ve misyonerler okulu da yer almaktadır. Derinkuyu Yeraltı Şehri’ne giriş ücreti ise 25 TL’dir. Bununla beraber eşsiz rotada Müzekart geçerlidir.

2. Uçhisar Kalesi

Nevşehir’in neredeyse her yerinden görülebilmesi ile dikkat çeken ve en yüksek peribacası olma özelliğini taşıyan Uçhisar Kalesi, şehrin en çok ziyaret edilen rotalarındandır. Kaleye çıkan ziyaretçiler, peribacalarını ve tüm Göreme’nin nefes kesici manzarasını keşfetme şansı bulabilmektedir. Ayrıca bu yüksek kaleye gün batımı saatlerinde uğradığınız takdirde balon uçuşlarını izleyerek manzaranın tadını da çıkarabilirsiniz.

3. Saç Müzesi

Dünyanın en ilgi çekici müzeleri arasında gösterilen Saç Müzesi, Çömlekçiler Çarşısı’nda Chez Galip’in dükkanının bir bölümünde yer almaktadır. Nevşehir’in Avanos sınırları içerisinde yer alan müze, pek çok özelliği ile dikkat çekmektedir. 16.000’i aşkın kadının saç tutamlarının sergilendiği müzenin oldukça romantik bir hikayesi de vardır. Dükkânın sahibi Galip Bey’in Fransız sevgilisi, ülkesine dönerken saçından bir tutam keserek dükkânın duvarına asmıştır. Dükkânı ziyarete giden diğer kişiler ise bu saçı görerek kendi saçlarından bir tutam keserek bu mekana asmaya başlamıştır.

Günümüzde de müzeyi ziyaret eden kişiler saçlarını keserek burada bırakmayı sürdürmektedir. Haftanın 7 günü boyunca 08.00-19.30 saatleri arasında ziyarete açık olan müzeye giriş ücreti ise 3 TL’dir.

4. Tahta Köprü

Nevşehir’in dikkat çekici tarihi yapılarından olan Tahta Köprü, 1973 yılında demir ayaklar üzerine tahta kullanılarak yapılmıştır. 180 metre uzunluğundaki tarihi köprüde Kızılırmak’ın her iki tarafını da gezme imkânı bulabilirsiniz. Yürürken hafif sallanması ile meşhur olan köprünün altında sevdiklerinizle birlikte keyifli gondol turlarına da katılabilirsiniz.

Avanos’un ortasından geçen Kızılırmak’ın ziyaretçilere sunduğu büyüleyici doğal güzelliğe eşlik eden köprü, sahip olduğu etkileyici manzaranın yanı sıra tarihi bir deneyim yaşatması ile de gezginleri mest etmektedir. Nevşehir’de uğranması önerilen turistik yerler arasında bulunan bu taş köprünün etrafında çeşitli doğa yürüyüşleri yapabilir veya doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz.

5. Üç Güzeller

Kapadokya’nın simgesi olan üç peribacasına Üç Güzeller denmektedir. Klasik şapkalı peribacaları arasında en güzeli olarak nitelendirilen Üç Güzeller, efsanelere de konu olmuştur. Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde pek çok peribacası bulunurken, Üç Güzeller hem hikayeleri hem de iç içe olan yapıları ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarmaktadır.

6. Zelve Vadisi

Kapadokya sınırları içerisindeki en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Zelve Vadisi’nde ilk olarak Hristiyanların yaşamlarını sürdürdüğü bilinmektedir. Eşsiz manzaralara tanıklık edeceğiniz vadide bulunan kaya evleri ise bölgedeki dikkat çekici detayların başında gelmektedir. Vadide oldukça eski dönemlerde burada yaşamış olan insanların yaşam alanlarını şansı bulabilirsiniz. Ayrıca vadide daha önce kullanılmış olsa da günümüzde çeşitli doğa olaylarından dolayı kullanılamaz hale gelmiş olan birçok tünel de yer almaktadır. Bölgenin doğal güzelliklerini ve tarihi detaylarını bir arada sunan Zelve Vadisi için giriş ücretleri ise 8 TL’dir.