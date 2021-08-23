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Zeynep Aydın’a Milli Davet
Nevşehir Belediyesi sporcusu Zeynep Aydın, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler Aday Milli Takım Gelişim Kampına davet edildi.
Nevşehir 23.08.2021, 10:43
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Küçükler C ve D (Boulder-Lider) Aday Milli Takım Gelişim kampı 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında Isparta’da düzenlenecek.
Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcuların belirleneceği kampa Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Aydın’da davet edildi.
Nevşehir Belediyesi’nin bir başka sporcusu Mustafa Sacit Sümer’de geçtiğimiz günlerde Rusya’da yapılacak olan 2021 UFSC Dünya Gençler Tırmanış Şampiyonası (Boulder, Lead, Speed) için Türk Milli Takımı’na davet edilmişti.