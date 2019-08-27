Zam konusunda geri adım atmayan servis şirketine uyarı

OKUL SERVİS ÜCRETİ ZAMLARI KONUSUNDA GERİ ADIM ATMAYAN SERVİS ŞİRKETİNE UYARI

Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut, Nevşehirli vatandaşların büyük tepkilerine neden olan yüksek orandaki okul servis ücreti artışı konusunda geri adım atamayan servis şirketini uyardı. Erkut, “Bu şehir sahipsiz değil ve kimse bu memleketin çocuklarının eğitim haklarını gasp etmeye kalkışamaz. Gerekli her türlü tedbiri alacağız.” dedi.

Başkan Vekili Erkut yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi öncesinde okul servis ücretlerine yüzde 20 oranında zam yaparak Nevşehirli vatandaşların büyük tepkisine neden olan okul servis şirketinin zam oranlarının yeniden belirlenmesi için geçtiğimiz gün Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün ile sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantı sonunda zam oranının yüzde 12’ye çekildiğini hatırlatan Erkut, alınan bu karara karşın servis şirketlerinin yüksek zam oranın da ısrar ettiğini vurguladı.

Binlerce öğrencinin faydalandığı okul servislerinde yüksek zam oranının velilere ciddi bir mali yük getireceğini ve bu konuya Belediye Başkanı Rasim Arı’nın büyük hassasiyet gösterdiğini ifade eden Erkut, “Yüzde 12’lik zam oranını beğenmeyen okul servis şirketi, yüksek zam için diretiyor ve kendilerince kontak kapatma, iş yavaşlatma ve araçlarını geri çekme gibi yakışıksız meydan okuma girişimlerinde bulunuyor. Kimse bu memleketin çocuklarının eğitim haklarını gasp etmeye kalkışmasın. Bu memleket asla sahipsiz değildir. Nevşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın haklarını her ortamda savunacağız ve bundan asla taviz vermeyeceğiz. Kimse bu şehirde vatandaşları ve belediyemizi karşısına alarak millete ve devlete karşı kendi kuralları ile hareket edemez. Velilerimiz rahat olsun, bu şehrin çocuklarının mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz ve gerekli tüm yaptırımları uygulayacağız. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz.” diye konuştu.