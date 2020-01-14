Yüzmede Şampiyon Doğa Koleji!

Doğa Koleji Yüzme Takımı Bayanlarda 2 YIL üst üste Nevşehir Şampiyonu Oldu!

Nevşehir’de düzenlenen Yıldızlar ve Minikler okullar arası Yüzme şampiyonasında;

400mt Serbest

1. Olan öğrencimiz:Nazım Enes AKTÜRK

Küçükler

Kızlar 50 m sırt

2. Olan öğrencimiz : Öykü BALLAN

Erkekler 50 m sırt

1. Olan öğrencimiz : Ege ALABAŞ

3. Olan öğrencimiz: Berkay ERGEN

4. Olan öğrencimiz : Emir YAĞMUR

Kızlar 50 m serbest

2. Olan öğrencimiz: Zilan ÇELİK

Erkekler 50 m serbest

1. Olan öğrencimiz: Nazım Enes AKTÜRK

4. Olan öğrencimiz: Berkay ERGEN

Küçükler 400 m serbest1.olan öğrencimiz: Nazım Enes AKTÜRK

Yıldız Kızlar 50m serbest

2. Olan öğrencimiz: Öykü CEYLAN

3. olan öğrencimiz : Berru PAŞAOĞLU

4. Olan öğrencimiz: Duru KADIOĞLU

Yıldızlar Kızlar 50m sırt

2. Olan Öğrencimiz: Berru PAŞAOĞLU

3. Olan Öğrencimiz: Öykü CEYLAN

4. Olan Öğrencimiz: Eylül BİLGİLİ

Kızlar 100 m serbest

2. Olan öğrencimiz : Öykü CEYLAN

3. olan öğrencimiz: Eylül BİLGİLİ

Erkekler 100m serbest

1. Olan öğrencimiz: Nazım Enes AKTÜRK

Nevşehir Doğa Koleji olarak Öğrencilerimizi Tebrik eder Başarılarının Devamını Dileriz.