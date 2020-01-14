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Yüzmede Şampiyon Doğa Koleji!

Madalya avcısı Nevşehir Doğa Koleji Yüzme Takımı, fark yaratıyor!

Nevşehir 14.01.2020, 14:13 14.01.2020, 14:23
Yüzmede Şampiyon Doğa Koleji!
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 Doğa Koleji Yüzme Takımı Bayanlarda 2 YIL üst üste Nevşehir Şampiyonu Oldu!

Nevşehir’de düzenlenen Yıldızlar ve Minikler okullar arası Yüzme şampiyonasında;

400mt Serbest                   
1. Olan öğrencimiz:Nazım Enes AKTÜRK

Küçükler

Kızlar 50 m sırt                   
2. Olan öğrencimiz : Öykü BALLAN

Erkekler 50 m sırt               
1. Olan öğrencimiz : Ege ALABAŞ
3. Olan öğrencimiz: Berkay ERGEN
4. Olan öğrencimiz :  Emir YAĞMUR

Kızlar 50 m serbest
2. Olan öğrencimiz: Zilan ÇELİK

Erkekler 50 m serbest
1. Olan öğrencimiz: Nazım Enes AKTÜRK
4. Olan öğrencimiz: Berkay ERGEN

Küçükler 400 m  serbest
1.olan öğrencimiz: Nazım Enes AKTÜRK

Yıldız Kızlar 50m serbest
2. Olan öğrencimiz: Öykü CEYLAN
3. olan öğrencimiz : Berru PAŞAOĞLU
4. Olan öğrencimiz: Duru KADIOĞLU

Yıldızlar Kızlar 50m sırt      
2. Olan Öğrencimiz: Berru PAŞAOĞLU
3. Olan Öğrencimiz: Öykü CEYLAN
4. Olan Öğrencimiz: Eylül BİLGİLİ

Kızlar 100 m serbest
2. Olan öğrencimiz : Öykü CEYLAN
3. olan öğrencimiz: Eylül BİLGİLİ

Erkekler  100m serbest    

1. Olan öğrencimiz: Nazım Enes AKTÜRK

Nevşehir Doğa Koleji olarak Öğrencilerimizi Tebrik eder Başarılarının Devamını Dileriz.

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