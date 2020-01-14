Yüzmede Şampiyon Doğa Koleji!
Madalya avcısı Nevşehir Doğa Koleji Yüzme Takımı, fark yaratıyor!
Doğa Koleji Yüzme Takımı Bayanlarda 2 YIL üst üste Nevşehir Şampiyonu Oldu!
Nevşehir’de düzenlenen Yıldızlar ve Minikler okullar arası Yüzme şampiyonasında;
400mt Serbest
1. Olan öğrencimiz:Nazım Enes AKTÜRK
Küçükler
Kızlar 50 m sırt
2. Olan öğrencimiz : Öykü BALLAN
Erkekler 50 m sırt
1. Olan öğrencimiz : Ege ALABAŞ
3. Olan öğrencimiz: Berkay ERGEN
4. Olan öğrencimiz : Emir YAĞMUR
Kızlar 50 m serbest
2. Olan öğrencimiz: Zilan ÇELİK
Erkekler 50 m serbest
1. Olan öğrencimiz: Nazım Enes AKTÜRK
4. Olan öğrencimiz: Berkay ERGEN
1.olan öğrencimiz: Nazım Enes AKTÜRK
Yıldız Kızlar 50m serbest
2. Olan öğrencimiz: Öykü CEYLAN
3. olan öğrencimiz : Berru PAŞAOĞLU
4. Olan öğrencimiz: Duru KADIOĞLU
Yıldızlar Kızlar 50m sırt
2. Olan Öğrencimiz: Berru PAŞAOĞLU
3. Olan Öğrencimiz: Öykü CEYLAN
4. Olan Öğrencimiz: Eylül BİLGİLİ
Kızlar 100 m serbest
2. Olan öğrencimiz : Öykü CEYLAN
3. olan öğrencimiz: Eylül BİLGİLİ
Erkekler 100m serbest
1. Olan öğrencimiz: Nazım Enes AKTÜRK
Nevşehir Doğa Koleji olarak Öğrencilerimizi Tebrik eder Başarılarının Devamını Dileriz.