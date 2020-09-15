Yüz Yüze Eğitim Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirilen hazırlık toplantısında okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik detaylar görüşüldü.

Vali İnci Sezer Becel, öğrencilerin eğitimlerini her şartta sağlamak için tüm eğitim kadrolarının çalışmalarını devam ettirdiğini ifade ederek çocukların eğitimine özveriyle katkı sağlayan idarecilere, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte alınacak tedbirler ve usullerde belirlendi. Buna göre okulların fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati şeklinde uyum eğitimi yapılacak. İlkokul 1'inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapacak. Okul idarecileri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dâhil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak.