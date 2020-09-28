Yunus Emre Caddesi’nde Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı Tamam

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başlattığı altyapı hamlesi ile birlikte şehrin farklı noktalarında altyapı projelerini hayata geçiren Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Adliyesi yanından başlayarak Kapalı Pazar Yeri’ne kadar uzanan Yunus Emre Caddesi’ndeki çalışmalarını sürdürüyor.

Cadde boyunca ilk olarak bin 100 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattını yenileyen ekipler daha sonra bölgede ilk kez yağmur suyu hattı oluşturdu.

900 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı ile birlikte Yunus Emre Caddesi’ni modern bir altyapıya kavuşturan belediye ekipleri, 30 yıl önce yapılan ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan içme suyu hattını yenilemek için de çalışmalara başladı.

Eski pik demir ve asbestli borulardan oluşan 3 bin 482 metre uzunluğundaki içme suyu hattına daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen (PE) borular döşeyecek olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca içme suyu ana isale hattını da yenileyecek.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yunus Emre Caddesi’nde sıcak asfalt serimine başlanacak.