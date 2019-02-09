“Yukarıdan inme bir adayın % 67 desteği olur mu?”

NEVŞEHİR(MHA) Radyo Kapadokya’da Gazeteci Ali Çamur’un konuğu olan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, “Kamuoyunda yukarıdan inme bir aday olarak lanse ediliyorsunuz, buna ne diyeceksiniz?” sorusuna da cevap verdi.

Arı, “Yukarıdan inme bir adayın % 67 halk desteği olur mu?. Bizi belediye başkan adaylığına taşıyan en önemli unsur halkımızın bize gösterdiği teveccüh. % 67 oranında biz bu kişiyi aday olarak görmek istiyoruz diyen halkın sesidir. Anket sonuçları belli olunca Partimizin Ar-ge’den sorumlu genel başkan yardımcımız beni çağırdılar. Benim önüme koydu anket sonuçlarını. Türkiye’nin hiçbir yerinde yok bu yüzdeler. Benim önüme gelmese bu konuda manüplasyon yaptığını düşürdüm dedi. O ankette % 42 CHP’li seçmenler ben bu adayı destekleyebilirim diyor. % 38 MHP’li seçmen bu adaya ben oy verebilirim diyor. Total de % 67 halk desteğiyle ben bu şehre belediye başkan adayı oldum. İkinci ben bu şehrin bir evladıyım. Bu şehirde doğdum, ilkokulu, ortaokulu ve Liseyi, hafızlık eğitimimi ben bu şehirde tamamladım. Annem, babam, yakınlarım bu şehirde yaşıyor. Ben eğitim hayatım ve bürokrasi geleceğim için bu şehirden ayrıldım. Onun dışında bu şehirle asla irtibatımı kesmedim. Kesmediğim bir işareti ki % 67 halk desteği var yanında. Biz vefat ettiğimizde bu şehre gömüleceğiz. En son geçtiğimiz günlerde Amcam vefat etti ve kendisi de bu şehre defnedildi. 31 Mart akşamı halkın bize nasıl bir teveccüh gösterdiğini göreceksiniz. Kendisine dokunan, kendisini kucaklayan bir belediye başkanı olacağımızı da göreceksiniz” ifadelerinde bulundu.