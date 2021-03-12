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Yollarda Buzlanma Tehlikesine Karşı Tuzlama ve Temizlik Çalışması Yapıldı
Nevşehir’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle, Belediye ekipleri tarafından yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama ve temizleme çalışmaları yapıldı.
Nevşehir 12.03.2021, 09:25
Nevşehir’de gece boyunca etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri harekete geçti.
Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren ana yollar başta olmak üzere şehrin tüm mahallelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yaya kaldırımlarında kar temizliği çalışması yaptı.