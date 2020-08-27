YKS Sonuçlarına Göre 4860 Öğrenci NEVÜ’yü Tercih Etti

Kurulduğu günden bugüne 4 Enstitüsü, 9 fakülte, 2 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 17 Araştırma Merkezi, sosyal tesisleri, güçlü alt yapısı ve nitelikli akademik kadrosuyla bulunduğu şehrin ve bölgenin kalkınmasına her alanda öncülük eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), yeni ve hızla gelişen bir üniversite olarak başarılı ve tercih edilir bir üniversite olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu bağlamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin heyecanla beklenen yerleştirme sonuçlarıyla birlikte 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde 2428 ve lisans düzeyinde ise 2432 öğrenci tercihini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’den yana yaptı.

NEVÜ Fakültelerinde %100’e Varan Doluluk

YKS sonuçlarına göre 2020-2021 eğitim-öğretim yılında NEVÜ’ye bağlı fakültelerin genel tercih oranında %100 doluluk oldu.

NEVÜ Eğitim Fakültesini 495 (%100), Fen Edebiyat Fakültesini 916 (%99.7 tercih), Güzel Sanatlar Fakültesini 52 (%100) , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini 413 (%100 tercih), İlahiyat Fakültesini 113 (%100 tercih), Mühendislik Mimarlık Fakültesini 149 (%62.6 tercih), Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesini 103 (%100 tercih), ve Turizm Fakültesini 191 (%100 tercih) öğrenci tercih etti.

NEVÜ MYO’larına Büyük İlgi

YKS sonuçlarına göre NEVÜ’ye bağlı Meslek Yüksekokulları da önemli derecede tercih edilen MYO’lar arasında yer aldı.

Buna göre; Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu 41 (%100 tercih), Avanos Meslek Yüksekokulunu 234 (%92.1 tercih), Gülşehir Meslek Yüksekokulunu 318 (%87.4 tercih), Hacıbektaş Meslek Yüksekokulunu 176 (%100 tercih), Kozaklı Meslek Yüksekokulunu 315 (%100 tercih), Meslek Yüksekokulunu 458 (%98,3 tercih), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu 515 (%100 tercih) ve Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulunu 371 (%100 tercih) öğrenci tercih etti.

Ek Yerleştirme ve Özel Yetenekle %100 Doluluk

YKS sonuçlarının ardından önümüzdeki günlerde yapılacak ek yerleştirme ve bazı bölüm ile programlara özel yetenek sınavlarıyla öğrenci kabulüyle birlikte, NEVÜ’de %100 varan doluluk oranına ulaşılması bekleniyor.

Öğrencilere Kayıt Uyarısı

YKS sonuçlarına göre NEVÜ’yü tercih eden öğrenciler kayıtlarını, 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında “https://www.turkiye.gov.tr” adresinden erişilen e-Devlet üzerinden üniversiteye şahsen gelmelerine gerek kalmadan ve belge getirmeden yapabilecekler.

e-Devlet Üzerinden Kayıt Yaptırılamayan Programlar

YKS sonuçlarına göre NEVÜ Avanos Meslek Yüksekokulu (MYO) Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programını tercih eden öğrencilerin kayıtları 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihlerinde alınacak.

Öğrenciler kayıtlarını e-Devlet üzerinden değil şahsen yapacakları gibi posta, kargo veya elektronik posta yoluyla yapabilecek.

Avanos MYO’ya kayıt yaptıracak olan öğrenciler https://avanosmyo.nevsehir.edu.tr/tr ve Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesine kayıt yaptıracak olan öğrenciler ise https://sbf.nevsehir.edu.tr/tr üzerinden kayıt şartlarına dair detaylı bilgi edinebilecek.