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Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci’den Belediye Başkanı Arı’ya Ziyaret
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Nevşehir 24.12.2019, 08:20
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Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve beraberindeki heyeti Belediye Başkanı Rasim Arı, Başkan Yardımcıları ve AK Partili Meclis Üyeleri karşıladı.
Ziyaret esnasında Belediye Başkanı Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülen çeşitli projelere ilişkin Zenbilci’ye bilgiler verdi.
Arı daha sonra ziyaretin anısına Milletvekili Zenbilci’ye, çini turkuaz bir kaftan hediye etti.
Zenbilci ise başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Arı ve meclis üyelerine kutladı.
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