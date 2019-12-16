Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi

AA muhabirinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde talep toplanmaya başlandı.

Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabiliyor.

Başvuru süresi 15 Ocak 2020'de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.

Konutların inşa edileceği il ve ilçeler

NEVŞEHİR NEVŞEHİR ACIGÖL 124/ KONUT

NEVŞEHİR NEVŞEHİR DERİNKUYU 126 KONUT

NEVŞEHİR NEVŞEHİR KOZAKLI 2. ETAP 150 KONUT

Şehit aileleri ve engelli vatandaşlara özel kontenjan

Projede Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak.

Projeye başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor.

Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık hane geliri olarak en fazla net 5 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 6 bin lira gelire sahip olma şartı aranıyor. Başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.

Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.