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Yeni sistem ne zaman uygulamaya girecek?

Nevşehir’de toplu taşıma araçlarında uygulanacağı belirtilen kartlı sistemin yeni yılın ilk günlerinden itibaren uygulamaya sokulabileceği belirtiliyor.

Nevşehir 14.12.2019, 16:39
Yeni sistem ne zaman uygulamaya girecek?
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NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir il merkezinde 75 dolayında toplu taşıma aracının kartlı geçiş sistemine geçebilmesi için hazırlıkların sürdürüldüğü belirtiliyor.

Sistemin devreye girebilmesi için gerekli alt yapı hazırlıklarının sürdüğü öğrenilirken, yeni sistem özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma araçlarında karşı karşıya kaldıkları sorunların da ortadan kalkmasını da sağlayacak. Zira edinilen bilgiye göre yeni sistemle birlikte kartına ücretsiz toplu taşıma ücreti yatırılması beklenen 65 yaş üstündeki vatandaş bu konuda otobüs şoförleriyle olumsuz diyaloglar yaşamayacak.

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