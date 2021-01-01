Yeni ilçe için girişimler sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kalaba Belediye Başkanı Erdal Yorgancı, "Ankara’da iki vekilimizle de son istişarelerimizi yaptık. İller İdaresi Genel Müdürü randevumuz alındı. Benim nazarımda bu iş tamam. Aksilik olmazsa yakında çok daha net olacak durumumuz. Her şey umutla başlar. Ümidimiz yüksek boşa çakmaz inşallah. Bana göre ilçemize isim fikirleri belirlemeye başlayın. Beni bu kutlu davada yalnız bırakmayan Kazım ve Alparslan başkanlarıma ve canım milletvekillerime ve dahi dua ve hatimleriyle desteklerini ruhumuzda hissettiğim geniş ailem Kalaba'ma çok teşekkür ediyorum" dedi.