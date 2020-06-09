Yeni Hattın Devreye Sokulacak Olmasından Dolayı 3 Mahallede Su Kesintisine Gidilecek

Nevşehir’in 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerini besleyen eski ana isale hattı borularının devreden çıkartılarak yeni hattın devreye sokulacak olmasından dolayı bu mahallelerde bu akşam (09.06.200) saat 22.00’dan itibaren su kesintisine gidilecek. Vatandaşların mağdur olmaması için gece gerçekleştirilecek olan çalışmaların sabah saatlerinde tamamlanarak söz konusu mahallere yeniden su verilmeye başlanması planlanıyor.

Nevşehir Belediyesi, şehrin çeşitli mahallelerinde eski asbestli içme suyu borularından kaynaklanan arızalardan dolayı yaşanan su kesintilerini sonlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla şehri sağlam bir altyapıya kavuşturmak ve vatandaşları daha sağlıklı içme suyu ile buluşturmak için yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerini besleyen ve sık sık arızalara neden olan eski asbestli borulardan oluşan içme suyu ana isale hattını yeniledi.

Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte, Nevşehir Kalesi yanındaki bağlantı yolunda bulunan yaklaşık 1,5 km uzunluğundaki asbestli içme suyu ana isale hattı boruları yerine yeni nesil daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen (PE) borular döşenirken oluşturulan yeni hat bu akşam devreye sokulacak.

Yeni hattın devreye sokulacak olmasından dolayı bu akşam(09.06.200) saat 22.00’dan itibaren 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerinde su kesintisine gidecek olan belediye ekipleri, vatandaşların mağdur olmamaları için gece gerçekleştirecekleri çalışmalarını sabah erken saatlerde tamamlamayı planlıyor.