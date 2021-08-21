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Yaz Kuran kursları tamamlandı
Nevşehir İl Müftülüğünce açılan ve binlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere temel dini bilgiler ve siyer eğitimi aldığı, bunun yanında milli ve manevi değerlerle buluştuğu yaz Kur'an kursları tamamlandı.
Nevşehir 21.08.2021, 19:08
NEVŞEHİR(MHA) 5 Temmuz Pazartesi başlayan yaz Kur'an kurslarının son gününde Nevşehir genelindeki tüm cami ve Kur’an kurslarında programlar düzenledi.
Mehmet Avlanmaz Camii'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen yaz Kur'an kursları kapanış programında konuşan İl Müftü Vekili Dr. Ahmet Özvarinli, Kur'an kurslarımızda helal ve haramı, dini, milli ve ahlaki ilkelerimizi öğretmeye çalıştıklarını belirterek “Davranış ve tutumlarınızın olumlu manada değişeceğine inanıyorum." dedi.
İl Müftü Vekili Özvarinli, yaz Kur'an kursuna katılım sağlayan çocuklara Diyanet yayınlarından oluşan çeşitli kitaplar hediye etti.
Yaz Kur'an kursları kapanış programı, öğrencilere yapılan ikramlarla son buldu.