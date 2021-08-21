Yaz Kuran kursları tamamlandı

NEVŞEHİR(MHA) 5 Temmuz Pazartesi başlayan yaz Kur'an kurslarının son gününde Nevşehir genelindeki tüm cami ve Kur’an kurslarında programlar düzenledi.

Mehmet Avlanmaz Camii'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen yaz Kur'an kursları kapanış programında konuşan İl Müftü Vekili Dr. Ahmet Özvarinli, Kur'an kurslarımızda helal ve haramı, dini, milli ve ahlaki ilkelerimizi öğretmeye çalıştıklarını belirterek “Davranış ve tutumlarınızın olumlu manada değişeceğine inanıyorum." dedi.

Özvarinli, öğrencilere yaz Kur'an kursunda öğrendiklerini unutmamaları için bol bol tekrar tavsiye etti.

İl Müftü Vekili Özvarinli, yaz Kur'an kursuna katılım sağlayan çocuklara Diyanet yayınlarından oluşan çeşitli kitaplar hediye etti.

Yaz Kur'an kursları kapanış programı, öğrencilere yapılan ikramlarla son buldu.