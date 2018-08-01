Yatırımlara İlişkin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’a, gerçekleştirilmesi planlanan dev yatırımlara ilişkin düzenlenen koordinasyon toplantısında bilgiler aktardı.
Koordinasyon toplantısında Kentsel Dönüşüm Projesi, Yeni Sanayi Bölgesi ve Tır Garajı’na yönelik yatırımların ele alındığı toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli’nin sunumunun ardından Belediye Başkanı Atilla Seçen, projelere ilişkin görseler eşiğinde yaparak bilgilendirmelerde bulundu.