Yargıtay Heyeti Kapadokya Bölgesini Gezdi

Yargıtay Başkanlığının 150. yıl etkinlikleri kapsamında Nevşehir’de bir dizi gezi ve incelemelere katılmak üzere ilimize gelen Yargıtay 1. Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cerit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet Akarca ile Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziyaattin Cenik ve misafirleri; Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Karadağ, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosava, Katar, Kuveyt, Makedonya, Moğolistan, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Hadhrami olmak üzere 16 ülkenin yüksek yargı mensupları, dünyanın sayılı doğal ve kültürel değerlerine sahip Kapadokya bölgesindeki ilk Hristiyanlık döneminin önemli yerleşimlerinden birine sahne olan dünyada eşi benzeri bulunmayan tarihi ve turistik yerleri gezdiler.

Burada Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’tan bölgenin doğal ve tarihi gelişimine yönelik bilgiler alan Yargıtay 1. Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cerit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, yöreden çok etkilendiklerini belirtti.

Yargıtay 1. Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cerit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.

Vali İlhami Aktaş ise kendilerini Kapadokya yöresinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Daha sonra heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.