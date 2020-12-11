Yapılandırma Başvuruları Devam Ediyor

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun’ çerçevesinde emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergi borçları yeniden yapılandırılıyor.

Emlak, eğlence, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su, ecrimisil ve kira alacakları ile cezalı hal rüsümları kapsamında belediyeye borcu olan vatandaşların yapılandırmadan faydalanabilmek için 31 Aralık 2020 tarihine kadar Nevşehir Belediyesi’ne şahsen veya www.nevsehir.bel.tr adresinde bulunan e-belediye hizmetine üyelik işlemi yaptıktan sonra 7256 Yapılandırma Başvuru sekmesine tıklayarak başvurmaları gerekiyor.

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza ve harçların yapılandırılmasını içeren 7256 sayılı Kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi zıyaı cezası ve uygulanan gecikme zammı tamamen silinecek.

Yapılandırmada; 31 Ağustos 2020 itibariyle gecikmiş borçlara Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılacak. Belediyeye borcu olan vatandaşlardan isteyenlerin peşin, isteyenin taksitli ödeme yapabileceği uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek başvuruda/dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.