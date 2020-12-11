"Vatandaşa bahane üretmek çabasında olmadık, olmayacağız"

NEVŞEHİR(MHA) İller Bankası gelirlerinden ciddi oranda bir kesintinin yapıldığını da hatırlatan Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, "Vergi borçlarından kaynaklı olarak aylık 300 ile 400 bin TL arasında bir kesintimiz yapılıyor İller Bankasına. Geçen yıl belediye kasasına giren İller Bankası ödenekleri 800 bin TL civarındayken şu an 350 - 400 bin TL civarında. Bunları bahane olarak görmüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren İller Bankasından 1 TL dahi kredi kullanmadan belediye hizmetlerini sürdürmeye çalıştık. Bir kez daha AK Partili Nevşehir Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, İl Başkanımız Sayın M. Rauf Yanar ve Çevre Şehircilik Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyorum. Bir çok hibe aldık. 2 tane arıcımızın piyasa değeri 2 Milyon TL dolayında. Yine bir Vidanjör aldık. Bir iki hafta içerisinde teslim edileceğini düşünüyorum. İhale bedeli 814 bin TL. Bunlar belediyemiz için çok ciddi rakamlar. Bunların haricinde göreve geldiğimizde yine Çevre Şehircilik Bakanlığından 500 bin TL taş hibesi aldık. 300 bin TL'ye yakın konteynır hibesi aldık. 250 bin TL şuan ihale aşamasında demir hibesi aldık. Yine hazinemizden belediyemize 500 TL hibe aktarıldı. Belediyemizi borçlandırmadan hizmetlerimizi sürdürmek gayretindeyiz. Vatandaşımıza bahane üretmek çabasında olmadık, olmayacağız. Biz bu sıkıntıların üstesinden gelecek, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle kudretteyiz. Sayın İller Bankası Genel Müdürümüz sizin kredi limitiniz artıyor, kredi kullanın demesine karşın biz ısrarla kredi kullanmayıp, belediyeyi borçlandırmadan bu çarkı döndürmeye gayret ediyoruz. Bizler burada kalıcı değiliz. Dolayısıyla bizden sonrada kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu makamlara gelecekler. Onları zorda bırakmamak adına, memleketin geleceğini karartmamak adına borçlanmaya karşıyım. Bütün hizmetlerimizi hibelerle ve değişik kaynaklar oluşturarak çözmenin çabasını veriyoruz. Örneğin kendi taş ocağımızı kurarak belediyemize milyonlarca lira gelir sağladık. Öte yandan Ahiler Kalkınma Ajansına ve KOP'a verdiğimiz projelerimiz var. Domates kurutma tesisi ve turizmle ilgili projelerimizi sunduk. Bakanlığımıza sunduğumuz bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi projemiz var. Bizim görev süremiz bittiğinde hem mali açıdan hem de şehrimizin görüntüsü açısından bambaşka bir Gülşehir ortaya çıkacak. Bir vatandaş olarak belediyenin borcu varmışa bakmam. Hizmet anlamında da belediyemizi ve ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz" dedi.