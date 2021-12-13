Vatandaş Pazarı tercih ediyor

NEVŞEHİR(MHA) Kar yağışının ardından ister istemez artan fiyatlar karşısında ekonomik gelirlerini zorlamadan evlerine en uygun fiyatla sebze – meyve ürünlerini götürmek isteyenler bir alışveriş merkezindeki rahatlıkla Nevşehir Pazaryerinde iki gün süreyle alışverişte bulundular.

Kışa özel ürünlerin ilgi gördüğü Nevşehir pazaryerindeki hareketlilikten memnun olduklarını söyleyen Pazarcılar odası başkanı Selim Özmen, 300’e yakın pazarcı esnafını yaz kış yalnız bırakmayan halka gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.