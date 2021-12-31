Valimiz İnci Sezer Becel’in Yeni Yıl Mesajı:

Yeni umutlarla karşılayacağımız 2022 yılının tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini, ülkemizin ve milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesini diliyorum.

Milletçe, başta Covid-19 salgını olmak üzere birçok felaketle mücadele ettiğimiz 2021 yılını geride bırakırken, 2022 yılının, pandeminin en kısa sürede sonlandığı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın daha da kuvvetlendiği, terörden ve her türlü şiddetten uzak, sağlık, barış, huzur ve bereketli bir dönem olmasını temenni ediyorum.

2021 yılında, İlimiz genelinde turizm başta olmak üzere, tarım, eğitim, sağlık, ulaşım ve haberleşme alanında önemli hizmetler ve projeler hayata geçirilmiş, 2022 yılında da kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, ihtiyaç duyulan hizmetlerin en iyi, en kaliteli şekilde sunulması doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2022 yılının ülkemize, milletimize, siz değerli Nevşehirli hemşerilerime ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennisi ile yeni yılınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.