Vali Sezer Becel, Vatandaş Ziyaretlerine Devam Ediyor…

Vali Sezer Becel, İlimiz Merkezde ikamet eden yardıma muhtaç Üstündağ ve Gencer ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Üstündağ ve Gencer ailelerini evlerinde ziyaret eden Vali Sezer Becel, onlarla bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi ve ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Üstündağ ve Gencer aileleri ise, Vali Sezer Becel’in ziyaretlerinden duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, kendilerine ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

Vali Sezer Becel’in ziyaretlerinde; İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdür Vekili İsmail Sakallı da hazır bulundu.