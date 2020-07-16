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Vali Sezer Becel, Vatandaş Ziyaretlerine Devam Ediyor…
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, vatandaş ziyaretleri kapsamında aileleri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.
Nevşehir 16.07.2020, 09:04
Vali Sezer Becel, İlimiz Merkezde ikamet eden yardıma muhtaç Üstündağ ve Gencer ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Üstündağ ve Gencer ailelerini evlerinde ziyaret eden Vali Sezer Becel, onlarla bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi ve ailelere çeşitli hediyeler verdi.
Üstündağ ve Gencer aileleri ise, Vali Sezer Becel’in ziyaretlerinden duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, kendilerine ve beraberindekilere teşekkür ettiler.