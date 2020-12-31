Vali İnci Sezer Becel’in Yeni Yıl Mesajı

Yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının insanlığa sağlık ve huzur getirmesini, ülkemizin ve milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesini diliyorum.

2020 yılı, gerek küresel ölçekte, gerekse ülkemiz ve ilimizde önemli olayların yaşandığı bir yıl oldu.

Güzel bir Nevşehir için ilimizde özellikle kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesi Nevşehir’imizin daha müreffeh daha huzurlu ve geleceğe güvenle bakan bir il olması için 2020 yılında yürüttüğümüz çalışmalarımızı, 2021 yılında da artırarak sürdüreceğiz.

Yeni yıla girerken, sevgi, kardeşlik, dayanışma ve hoşgörü duygularının hâkim olduğu bir dünyada, yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesi dileğiyle vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımın yeni yıllarını kutluyor, aileleri ile birlikte başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.