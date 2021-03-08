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Vali İnci Sezer Becel’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Kadınlar tarih boyunca hem anne hem eş hem de çalışma hayatının içerisinde etkin bireyler olarak var olmuş ve toplumun çekirdeği niteliğindeki ailenin dolayısıyla insanlığın gelişiminin temel unsuru görevini üstlenmişlerdir.
Nevşehir 08.03.2021, 11:40
Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplum inşasında kadınların katılımı ve etkinlikleri çok önemlidir. Köklü geleneğimizin, inancımızın her referans noktasında kadınlarımızın değerine yönelik çok güçlü atıfların yapılmış olması toplumumuzda kadının değerine yönelik takdir kavramının büyüklüğünü göstermektedir.
Kadınların her alanda temsil edildikleri bir dünya temennisiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.