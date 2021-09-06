Vali İnci Sezer Becel’in 2021-2022 Eğitim Öğretim Mesajı

Yaşadığımız çağda en büyük güç, iyi eğitim görmüş, dünyayı iyi okuyabilen, insanı yücelten bireylerden oluşan toplumdur. Günümüz dünyasında milli kimliğimizi koruyarak çocuk ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak, onlara doğru ve iyi planlanmış bir eğitim imkânı sunmakla mümkündür. Öğretmenlerimizin yegâne gayesi yavrularımızın özünde var olan güzellikleri ortaya çıkaracak bilgi ve ahlak esaslarını çocuklarımıza aşılamaktır.

Hayatımızın her dönemini kuşatan eğitim sürecinin sistemli bir şekilde yürütüldüğü, geleceğimizi imar ve inşa edecek yavrularımızın yetiştiği okullarımız, geçen yıl tüm dünya ile birlikte ülkemizin de mücadele ettiği salgın sürecini Milli Eğitim Bakanlığı’nın planlaması, öğretmen ve velilerimizin üstün gayreti ile sağlıklı ve verimli bir şekilde noktaladılar. Umuyorum ki, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında çocuklarımız yüz yüze eğitimlerine kesintiye uğramadan tüm önlemler alınarak sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum noktasında gerekli hassasiyeti göstermeye devam etmeliyiz.

Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, sorgulayan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi vatanımıza, milletimize, dünyaya ve de kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin birincil sorumluluğudur.

Çocuklarımızın daha sağlıklı bir dünyada, güvenli bir şekilde eğitim öğretimlerini tamamlamalarını yürekten dileyerek 2021-2022 eğitim öğretim yılının çocuklarımıza, gençlerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiamıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.