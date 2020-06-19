Vali İnci Sezer Becel’e Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında; Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş ve Ortahisar AK Parti Belde Başkanı Ahmet Şişman, İl ve İlçe Oda Başkanları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdür Vekili Arif Şahin ve TÜİK Bölge Müdür Yardımcıları, Vali İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali İnci Sezer Becel ise, kendilerine teşekkür etti.