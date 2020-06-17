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Vali Becel ve Başkan Arı, Kültür ve Turizm Bakanlığında değerlendirme toplantısına katıldı
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL VE NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDA DÜZENLENEN DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI.
Nevşehir 17.06.2020, 18:21 17.06.2020, 22:53
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kültür ve Turizm Bakanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Nevşehir’i ziyaret ederek il merkezindeki kaya oyma yamaç yerleşim merkezinde ve ilçelerde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Demircan, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çeşitli etkinliklere ilişkin katılımcılarla istişarelerde bulundu.