Vali Becel Pınarbaşı'yı Ziyaret Etti

NEVESOB Başkanı Pınarbaşı açıklamasında; "Sayın Valimizin ziyaretleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Mümkün olan her ortamda esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını ve taleplerini kendilerine arz ediyoruz. Yoğun programı arasında esnaflarımızı ihmal etmeyerek haftanın en az bir gününü bizlerle beraber esnaf ziyaretlerine ayırması da Sayın Valimizin esnaflarımıza vermiş olduğu önemin bir göstergesidir. Ziyaretleri ve duyarlığı sebepleriyle Sayın Valimize şükranlarımızı sunarız" dedi.