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Vali Becel, okul ziyaretlerinde bulundu
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, ‘OKUL ZİYARETLERİ’ KAPSAMINDA GÜZELYURT TURGUT AKDEVELİOĞLU İLKOKULU, H. LÜTFİ PAMUKÇU ORTAOKULU, ŞEHİT SEMİH TURGUT ORTAOKULU, ŞEHİT FURKAN DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU VE NEVŞEHİR LİSESİ’Nİ ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.
Nevşehir 26.08.2020, 14:33 26.08.2020, 15:23
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, ‘Okul Ziyaretleri’ kapsamında Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu, H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu, Şehit Semih Turgut Ortaokulu, Şehit Furkan Demir İmam Hatip Ortaokulu ve Nevşehir Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.
Okullara yaptığı ziyaretler sırasında ilk olarak okul müdürlerinden öğrenci sayısı, okulun fiziksel durumu ve okul güvenliği hakkında bilgi alan Vali Becel, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.
Vali Becel, okullardaki eğitim faaliyetlerini yerinde görmek ve varsa sorun ya da ihtiyaçları tespit etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.
Okul ziyaretlerinde Vali Becel’e İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir de eşlik etti.