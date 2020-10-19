Vali Becel, Muhtarlar Günü mesaj yayımladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlık müessesesi, millet iradesiyle devletin şefkat yüzünün buluştuğu noktayı temsil etmektedir. Devletin vatandaşa dokunan eli muhtarlık müessesesi vatandaşa götürülen hizmetin de bir parçasıdır. Muhtarlarımız sorumluluk bölgeleri içerisindeki mahalle veya köylerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve kamu hizmetlerinin halkımıza ulaşmasında öncü rol oynamaktadırlar. Merkezi idarenin ve kamunun önemli bir paydaşı olan muhtarlarımız şehrimizin her alanda gelişmesinde, kalkınmasında geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemli katkılar sunacaklardır. Böylesine önemli bir görevi üstlenen, demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve muhtarları ziyaret ederek günlerini kutlarken bir süre sohbet etti.